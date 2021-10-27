Скифское золото оставят в Нидерландах до окончательного решения суда

Решение о передаче скифского золота может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. До окончательного решения суда экспонаты останутся в стране. Об этом заявила пресс-секретарь Университета Амстердама Яша Ланге, передает RT.

«На решение Апелляционного суда, возможно, будет подана апелляция в Верховный суд, следовательно, экспонаты будут надёжно храниться в Нидерландах до вынесения окончательных решений», — говорится в заявлении Ланге.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Апелляционного суда Амстердама о передаче экспоната Украине опасным прецедентом. Дипломат отметила, что сфера культуры также не осталась вне политики. По мнению Захаровой, своим вердиктом суд в Нидерландах подорвал доверие между музейными сообществами разных стран.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что древнее золото скифов принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. В пояснении к своему решению судья Паулина Хофмейер-Рюттен отметила, что хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.

