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Крым обратился к Путину за поддержкой в суде о принадлежности скифского золота

Глава Крыма Аксенов обратился к Путину за помощью на суде о судьбе скифского золота

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в рамках судебного процесса о принадлежности скифского золота, подключив к данной работе Генеральную прокуратуру. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает ТАСС.

Сейчас в судебном процессе украинскую позицию представляет государство, а крымскую — только местные музеи. Аксенов подчеркнул, что «необходимо уравновесить стороны в этом споре».

Глава Крыма также добавил, что до конца года хотел бы снова обсудить данную тему с руководителями федеральных министерств юстиции и иностранных дел.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что древнее золото скифов принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. В пояснении к своему решению судья Паулина Хофмейер-Рюттен отметила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году. Позже стало известно, что дело будет передано в Верховный суд Нидерландов.

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Игорь Дмитров
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