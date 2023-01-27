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04:37, 27 января 2023Россия

Юрист предупредил россиян о новой схеме телефонных мошенников

Юрист Соловьев заявил, что мошенники начали использовать схему «пристрелочных» звонков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Телефонные мошенники нашли новый способ обмана россиян — они начали использовать схему «пристрелочных» звонков. Об этом заявил заслуженный юрист Иван Соловьев в интервью радио Sputnik.

По словам Соловьева, злоумышленники начали вырабатывать схему, которая состоит из нескольких этапов. В первую очередь, они втираются в доверие к жертве, совершая звонки почти каждый день. Такие «пристрелочные звонки» позволяют узнать многое о человеке.

После мошенники уже озвучивают конкретное денежное предложение. Когда жертва проявляет доверие, злоумышленники начинают выманивать деньги. Юрист предупредил, что чаще всего мошенники притворяются сотрудниками Следственного комитета и сообщают о каком-либо расследовании, а потом убеждают жертву озвучить свои платежные данные или взять кредит.

Соловьев считает, что на подобные уловки попадаются пожилые люди и женщины старше 35 лет. Такая категория россиян, по его мнению, доверчива и активнее идет на разговор.

Ранее юрист Елена Кудерко предупредила об опасности оставлять номер мобильного телефона на лобовом стекле. Она заявила, что номер телефона в сочетании с номером машины и VIN-кодом (иногда его можно увидеть при осмотре автомобиля) позволяет многое узнать о человеке.

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Юлия Мискевич
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