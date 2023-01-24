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05:47, 24 января 2023Россия

Юрист предупредила об опасности оставлять номер телефона на лобовом стекле

Юрист Кудерко заявила, что номер телефона на лобовом стекле могут использовать мошенники

Фото: Роман Галкин / РИА Новости

Юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм» предупредила об опасности оставлять номер мобильного телефона на лобовом стекле.

По словам Кудерко, мобильные сервисы и интернет-сообщества позволяют узнать многое о человеке лишь по одному только номеру. Юрист заявила, что номер телефона в сочетании с номером машины и VIN-кодом (иногда его можно увидеть при осмотре автомобиля) позволяет многое узнать о человеке.

Злоумышленники могут позвонить по номеру на лобовом стекле и представиться автомобилисту «потерпевшим» якобы произошедшей аварии, и будет требовать деньги за молчание, рассказала Кудерко.

Ранее юрист Вадим Ткаченко напомнил, что за неправильную парковку во дворе дома может грозить штраф до 5000 рублей. По словам специалиста, чаще всего в неправильном месте свои автомобили оставляют жители районов с плотной застройкой, так как там недостаточно мест для парковки.

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Юлия Мискевич
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