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09:12, 3 ноября 2022Среда обитания

Россиян предупредили о штрафах за неправильную парковку

Юрист Ткаченко: за неправильную парковку во дворе дома грозит штраф до пяти тысяч рублей

Фото: АГН «Москва»

За неправильную парковку во дворе дома может грозить штраф до 5000 рублей, предупредил россиян юрист Вадим Ткаченко. Его слова приводит РИА Новости.

По словам специалиста, чаще всего в неправильном месте свои автомобили оставляют жители районов с плотной застройкой, так как там недостаточно мест для парковки. Если припарковать машину около мусорных контейнеров, можно получить штраф от 1000 до 3000 рублей. За парковку на тротуаре автомобиль могут эвакуировать и назначить штраф в размере 5000 рублей.

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Юрист уточнил, что штраф могут назначить водителям, которые оставляют машину на расстоянии менее пяти метров от жилого дома, а также на участках для инвалидов или на красно-белой разметке для машин экстренных служб. За подобное нарушение придется заплатить от 500 до 3000 рублей.

Наиболее серьезным нарушением считается парковка на газоне. «Для физических лиц штраф составит 5000 рублей, однако если нарушение будет осуществлено на служебном автомобиле, то размер штрафа составит от 100 до 300 тысяч рублей», — уточнил Ткаченко.

Ранее россиян предупредили, что за сжигание листвы во дворе многоквартирного или частного дома может грозить штраф до 15 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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