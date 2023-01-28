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23:30, 28 января 2023Россия

ВСУ выпустили по Иловайску семь ракет из РСЗО за десять минут

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 7 ракет из РСЗО по Иловайску за 10 минут

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили семь ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) за десять минут по Иловайску в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram.

По данным центра, четыре ракеты были выпущены в 23:00 по местному времени, еще три — в 23:10.

24 января ВСУ выпустили по Иловайску четыре ракеты из РСЗО. Обстрел был зафиксирован в 04:02 по местному времени.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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