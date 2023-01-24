ВСУ обстреляли Иловайск в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Иловайску в ДНР

Вооруженные силы Украины выпустили четыре ракеты из РСЗО по Иловайску в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.

Обстрел был зафиксирован в 04.02 по местному времени в ночь на вторник, 24 января.

23 января в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие за сутки перехватили 14 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в ДНР и ЛНР. Перехват был осуществлен в районах Донецка, Авдеевки и Пилипчатино в ДНР, а также в районе Червонопоповки в ЛНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)