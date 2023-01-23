В ДНР и ЛНР перехватили 14 снарядов HIMARS

В Минобороны сообщили о перехвате 14 снарядов РСЗО HIMARS в ДНР и ЛНР

Российские военнослужащие за сутки перехватили 14 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР). Об этом 23 января журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, перехват был осуществлен в районах Донецка, Авдеевки и Пилипчатино в ДНР, а также в районе Червонопоповки в ЛНР.

Кроме того, российские военные сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременной в ЛНР и в районе населенного пункта Жовтневое в Харьковской области.

Ранее в Минобороны заявили, что российская артиллерия обстреляла подразделения ВСУ на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. В результате украинские войска потеряли до 70 военнослужащих.