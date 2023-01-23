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14:21, 23 января 2023Россия

Минобороны заявило о поражении до 70 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России заявило о поражении до 70 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российская артиллерия обстреляла подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 23 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

«На краснолиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества», — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве добавили, что в результате обстрела противник потерял до 70 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, которые производятся в Америке.

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Ранее Вооруженные силы (ВС) России поразили четыре бригады ВСУ на краснолиманском направлении. За сутки на этом направлении российские военные уничтожили более 80 украинских военнослужащих.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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