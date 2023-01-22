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14:48, 22 января 2023Россия

Минобороны заявило о поражении четырех бригад ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны сообщили о поражении четырех бригад ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские военнослужащие поразили четыре бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны России 22 января.

По данным военного ведомства, в районе села Стельмаховка было нанесено поражение подразделениям 92-й украинской механизированной бригады, а в районе Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), Серебрянского лесничества и села Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР) были поражены 95-я и 80-я десантно-штурмовые бригады ВСУ и 125-я бригада территориальной обороны.

За сутки на этом направлении российские военные уничтожили более 80 военнослужащих ВСУ, боевую машину пехоты, пикап и пять боевых бронированных машин.

Также были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37 американского производства в районе села Вишневое в ДНР и в районе населенного пункта Невское в ЛНР.

21 января официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении.

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Варвара Родикова
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