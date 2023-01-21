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15:19, 21 января 2023Россия

Минобороны заявило о занятии на запорожском направлении более выгодных рубежей

Минобороны: ВС России на запорожском направлении заняли более выгодные рубежи
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

На запорожском направлении Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом журналистам в субботу, 21 января, сообщили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что более выгодные позиции были заняты подразделениями Восточного военного округа в ходе наступления. Кроме того, в Минобороны рассказали, что за прошедшие сутки на запорожском направлении украинская сторона потеряла более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходную гаубицу «Акация», а также гаубицу Д-20.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал об успехах Российской армии на краснолиманском направлении. По его словам, российские военные уничтожили более 20 бойцов Вооруженных сил Украины и одну американскую радиолокационную станцию на данном направлении.

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Варвара Кошечкина
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