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15:20, 21 января 2023Россия

В Минобороны заявили об успехах Российской армии на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении более 20 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили более 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одну американскую радиолокационную станцию (РЛС) на краснолиманском направлении. Об успехах армии журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, огнем артиллерии Центрального военного округа была атакована 111-я бригада территориальной обороны у населенных пунктов Торское и Терны Донецкой народной республики (ДНР).

В результате, заявил Конашенков, были уничтожены 20 украинских военных, гаубица Д-20 и американская РЛС AN/ТPQ-37.

19 января стало известно, что Российская армия уничтожила склад артиллерийских боеприпасов в районе села Невское в Луганской народной республике. Кроме того, украинские силы потеряли свыше 60 военных убитыми и ранеными.

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Алевтина Запольская
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