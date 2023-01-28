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15:50, 28 января 2023Россия

Вооруженные силы России нанесли удары по 86 подразделениям ВСУ в 124 районах

Минобороны: ВС РФ поразили 86 украинских подразделений в 124 районах
СюжетРоссийские войска

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили 86 украинских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и технику противника в 124 районах. Об этом в субботу, 28 января, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства, удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск.

В сводке Минобороны также говорилось, что ВС РФ поразили три украинские бригады на краснолиманском направлении и уничтожили более 50 бойцов ВСУ. За сутки украинские войска лишились боевой машины пехоты, двух боевых бронированных машин и одной артиллерийской системы М777 американского производства.

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Варвара Кошечкина
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