МО РФ: ВС РФ за сутки уничтожили более 50 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска поразили три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 28 января, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на данном участке фронта оперативно-тактическая и армейская авиация Вооруженных сил (ВС) России, а также артиллерия группировки войск «Центр» поразили подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. По данным оборонного ведомства, российские силы нанесли урон противнику в районах населенных пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

