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14:45, 28 января 2023Россия

Российские войска поразили три бригады ВСУ на краснолиманском направлении

МО РФ: ВС РФ за сутки уничтожили более 50 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска поразили три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 28 января, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на данном участке фронта оперативно-тактическая и армейская авиация Вооруженных сил (ВС) России, а также артиллерия группировки войск «Центр» поразили подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. По данным оборонного ведомства, российские силы нанесли урон противнику в районах населенных пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

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Варвара Кошечкина
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