Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 27 января

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на пятницу, 27 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Российская армия за сутки на купянском направлении уничтожила более 30 украинских военных, два автомобиля, артиллерийскую систему М-777 производства США и гаубицу Д-20. Кроме того, на краснолиманском направлении потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Помимо этого, были подбиты гаубица Д-20 и американская артиллерийская система М-777.

Российские военные в районе донецкого населенного пункта Щурово уничтожили склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины. На донецком направлении удалось уничтожить более 80 украинских военных, один танк, гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30, «МСТА-Б», М109 Paladin и радиолокационную станцию производства США AN/TPQ-50.

Также в Харьковской области была вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция С-300 ВСУ. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 380 самолетов, 204 вертолета, 2967 беспилотников, 402 зенитных ракетных комплекса, 7644 танка противника. Также были ликвидированы 991 боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО), 3932 орудия полевой артиллерии и минометов.