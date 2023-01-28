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14:43, 28 января 2023Россия

Российские истребители уничтожили украинский МиГ-29 в ДНР

В Минобороны заявили, что российские истребители уничтожили украинский МиГ-29 в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские истребители уничтожили украинский МиГ-29 в ДНР. Об этом в субботу, 28 января, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, истребительная авиация ВКС России заметила самолет в районе Красноармейска.

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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