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12:53, 28 января 2023Мир

Против диппредставительства Италии за рубежом совершили преступные акции

В Италии сообщили о преступных акциях против диппредставительств и сотрудников за рубежом

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Неизвестные вечером 27 января разбили окно и запачкали стену перед входом в генеральное консульство Италии в Барселоне, а также подожгли автомобиль с дипломатическими номерами сотрудника итальянского посольства в Берлине. Об этом в субботу, 28 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Италии.

Сообщается, что в обоих случаях пострадавших нет, местная полиция провела следственные действия.

Глава внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни связался с посольством в Берлине и с консульством в Барселоне, чтобы выразить свою солидарность и прояснить детали преступных акций. Также министр поручил начать процедуры по проверке и усилению дипломатических представительств и их персонала. На произошедшее отреагировала и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, заявив, что правительство озабочено новыми случаями насилия в отношении диппредставительств.

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Илона Палей
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