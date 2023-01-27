Испанский суд назвал мотив отправившего бомбу в посольство Украины

Reuters: отправитель бомбы в посольство в Мадриде хотел прекращения поддержки Украины

Гражданин Испании, арестованный по обвинению в отправке письма с бомбой в украинское посольство в Мадриде и нескольких других подобных посылок, пытался таким образом оказать давление на страну, чтобы она отказалась от поддержки Украины. Предполагаемый мотив назвал судья по делу, его цитирует Reuters.

Издание также приводит имя арестованного 74-летнего мужчины — Помпейо Гонсалес Паскуаль. Следствие заявило, что он использовал в переписке российские сервисы, в том числе «ВКонтакте», и швейцарский сервис электронной почты со сквозным шифрованием Protonmail. Это может указывать на риск его побега в Россию, посчитал судья. Кроме того, он читал российскую прессу — RT и Sputnik, а также испаноязычные сайты об оружии и химии, ссылки нашли в его истории браузера.

При этом он действовал в одиночку, хотя, по мнению следствия, и пытался создать впечатление, что посылки отправлялись связанными с Россией людьми. «Нет доказательств, что Паскуаль принадлежит к какой-либо террористической или организованной группе или сотрудничает с ней», — говорится в заявлении суда. Расследование включает сразу шесть эпизодов обвинения в терроризме.

27 января подозреваемого в отправке посылок заключили под стражу.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде произошел 30 ноября 2022 года, взрывчатка содержалась в почтовом конверте. В результате пострадал один из сотрудников посольства. Подобные письма были разосланы также премьер-министру Испании, в Министерство обороны, посольство США и на базу НАТО.