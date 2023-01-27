Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:54, 27 января 2023Мир

Испанский суд назвал мотив отправившего бомбу в посольство Украины

Reuters: отправитель бомбы в посольство в Мадриде хотел прекращения поддержки Украины

Фото: Vincent West / Reuters

Гражданин Испании, арестованный по обвинению в отправке письма с бомбой в украинское посольство в Мадриде и нескольких других подобных посылок, пытался таким образом оказать давление на страну, чтобы она отказалась от поддержки Украины. Предполагаемый мотив назвал судья по делу, его цитирует Reuters.

Издание также приводит имя арестованного 74-летнего мужчины — Помпейо Гонсалес Паскуаль. Следствие заявило, что он использовал в переписке российские сервисы, в том числе «ВКонтакте», и швейцарский сервис электронной почты со сквозным шифрованием Protonmail. Это может указывать на риск его побега в Россию, посчитал судья. Кроме того, он читал российскую прессу — RT и Sputnik, а также испаноязычные сайты об оружии и химии, ссылки нашли в его истории браузера.

При этом он действовал в одиночку, хотя, по мнению следствия, и пытался создать впечатление, что посылки отправлялись связанными с Россией людьми. «Нет доказательств, что Паскуаль принадлежит к какой-либо террористической или организованной группе или сотрудничает с ней», — говорится в заявлении суда. Расследование включает сразу шесть эпизодов обвинения в терроризме.

27 января подозреваемого в отправке посылок заключили под стражу.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде произошел 30 ноября 2022 года, взрывчатка содержалась в почтовом конверте. В результате пострадал один из сотрудников посольства. Подобные письма были разосланы также премьер-министру Испании, в Министерство обороны, посольство США и на базу НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Зеленский прокомментировал сроки поставок танков Abrams двумя словами
Выявлены последствия курения во время беременности
Гарри Стайлс случайно порвал штаны во время выступления перед знаменитостями
Экс-губернатор Фургал выступит с последним словом перед присяжными 30 января
В Норвегии обнаружили крупное месторождение стратегически важных металлов
Испанский суд назвал мотив отправившего бомбу в посольство Украины
Мощный пожар в петербургском автосервисе сняли на видео
В КНДР предрекли сожжение переданного Украине вооружения дотла
Россиянка пыталась похудеть и узнала о 20-килограммовой опухоли в животе
В России резко сократился спрос на жилье в новостройках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.