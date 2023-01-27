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15:36, 27 января 2023Мир

В Испании заключили под стражу задержанного за бомбы в письмах

Отправлявшего бомбы в письмах испанца отправили под стражу из-за вероятного бегства в РФ

Фото: Bruna Casas / Reuters

Испанский судья, ведущий расследование о рассылке писем-бомб в учреждения, включая администрацию премьер-министра Испании и посольство Украины в Мадриде, заключил под стражу подозреваемого в терактах 74-летнего испанца из-за его возможного бегства в Россию, пишет ТАСС.

Обвиняемый заключен под стражу в связи с возможными обвинениями в терроризме при отягчающих обстоятельствах.

Полиция Испании задержала 74-летнего мужчину, подозреваемого в рассылке писем со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде 25 января. Это произошло в Миранда-де-Эбро (автономное сообщество Кастилия-и-Леон).

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде произошел 30 ноября 2022 года, взрывчатка, как выяснилось, содержалась в почтовом конверте. В результате пострадал один из сотрудников посольства. Такие письма были разосланы и премьер-министру Испании, и в министерство обороны, и в посольство США. Как позднее писала газета The New York Times, с националистической группой, которая, предположительно, проводила кампанию по рассылке взрывных устройств, связаны офицеры российской военной разведки.

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Виктория Кондратьева
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