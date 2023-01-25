В Испании задержали рассылавшего письма со взрывчаткой в посольство Украины

В Испании задержали мужчину, подозреваемого в отправке взрывчатки в посольство Украины

Полиция Испании задержала 74-летнего мужчину, подозреваемого в рассылке писем со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде. Об этом пишет Reuters со ссылкой на испанские СМИ.

Это произошло в Миранда-де-Эбро (автономное сообщество Кастилия-и-Леон). Другие подробности задержания не раскрываются.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде произошел 30 ноября 2022 года, взрывчатка, как выяснилось, содержалась в почтовом конверте. В результате пострадал один из сотрудников посольства. Такие письма были разосланы и премьер-министру Испании, и в министерство обороны, и в посольство США. Как позднее писала газета The New York Times, с националистической группой, которая, предположительно, проводила кампанию по рассылке взрывных устройств, связаны офицеры российской военной разведки.