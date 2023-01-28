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16:47, 28 января 2023Мир

В ФРГ выросло недовольство политикой главы МИД после ее слов о «войне с Россией»

Exxpress.at: в ФРГ потребовали отставки главы МИД Бербок после ее слов о «войне с Россией»

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Все больше жителей ФРГ требуют отставки министра иностранных дел Анналены Бербок после ее заявления в Страсбурге о «войне с Россией». О росте недовольства политикой главы МИД Германии сообщает Exxpress.at.

Глава внешнеполитического ведомства призвала западных союзников объединиться, а также заявила, что они «ведут войну против России, а не друг против друга». «С тех пор эти слова служат доказательством того, что Германия и другие страны Евросоюза являются непосредственными конфликтующими сторонами на Украине и воюют против России», — пояснили журналисты немецкого издания.

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После этого правительство ФРГ под руководством канцлера Олафа Шольца попыталось сгладить напряженность. «НАТО и Германия не являются участниками конфликта на Украине», — подчеркнула заместитель официального представителя кабинета Кристиане Хоффманн.

При этом генеральный секретарь баварского Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Хубер отметил, что Бербок представляет собой «огромный риск для безопасности нашей страны». По его словам, она фактически уговаривает ввязаться в события на Украине.

Ранее в январе глава оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла потребовал уволить главу МИД ФРГ Анналену Бербок из-за ее высказывания о «войне против России». По его словам, своим непрофессиональным поведением министр поставила под угрозу существование страны.

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Фариза Бацазова
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