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01:37, 28 января 2023Россия

Назван срок сохранения иммунитета после выздоровления от гриппа

Иммунолог Крючков заявил, что иммунитет от гриппа сохраняется от полугода до полутора лет

Фото: Pixabay

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Ura.ru назвал срок сохранения иммунитета у человека, переболевшего гриппом. По его словам, иммунитет может сохраняться от полугода до полутора лет.

«Иммунитет может длиться у людей по-разному. От полугода до полутора лет. Это именно к той инфекции, штамму или группе штаммов, которым человек переболел», — заявил специалист.

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Он добавил, что существует также и перекрестный иммунитет, однако он не является настолько же мощным. Крючков уточнил, что у гриппа имеются разные штаммы при переходе из одного эпидемического сезона в следующий, в связи с чем наличие иммунитета к одной из разновидностей вируса не дает гарантий того, что человек в скором времени не заболеет другой.

Ранее кандидат медицинских наук Мария Ветлужская рассказала, что ежегодно от сезонного гриппа умирают сотни тысяч человек. По ее словам, в целом летальность от гриппа не превышает одного процента, но в сезон эпидемии в связи с ростом заболеваемости увеличивается и количество смертей.

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Марина Совина
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