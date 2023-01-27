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13:45, 27 января 2023Забота о себе

Россиянам уточнили процент смертности от сезонного гриппа

Врач Мария Ветлужская: ежегодно от сезонного гриппа умирают 650 тысяч человек

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ежегодно от сезонного гриппа умирают сотни тысяч человек, рассказала кандидат медицинских наук Мария Ветлужская. Процент смертности от этого заболевания она уточнила в беседе с URA.RU.

По ее словам, в целом летальность от гриппа не превышает одного процента, но в сезон эпидемии в связи с ростом заболеваемости увеличивается и количество смертей. «Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от сезонного гриппа в мире каждый год умирает около 650 тысяч человек», — привела точную цифру Мария Ветлужская.

При этом российская статистика отличается от мировой из-за разных критериев оценки: в США учитываются все случаи смерти, связанные с осложнениями гриппа, а в России — только случаи, обусловленные вирусной инфекцией, объяснила врач.

Кроме того, продолжила она, Росстат анализирует информацию не по конкретным причинам смерти, а по основным классам этих причин. «Болезни органов дыхания, к которым относится грипп, занимают четвертое место в списке основных причин смерти взрослого населения. В тройку "лидеров" у нас входят болезни системы кровообращения, онкологические заболевания и смерти от внешних причин», — заключила врач.

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Александра Лисица
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