Россиянам уточнили процент смертности от сезонного гриппа

Врач Мария Ветлужская: ежегодно от сезонного гриппа умирают 650 тысяч человек

Ежегодно от сезонного гриппа умирают сотни тысяч человек, рассказала кандидат медицинских наук Мария Ветлужская. Процент смертности от этого заболевания она уточнила в беседе с URA.RU.

По ее словам, в целом летальность от гриппа не превышает одного процента, но в сезон эпидемии в связи с ростом заболеваемости увеличивается и количество смертей. «Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от сезонного гриппа в мире каждый год умирает около 650 тысяч человек», — привела точную цифру Мария Ветлужская.

При этом российская статистика отличается от мировой из-за разных критериев оценки: в США учитываются все случаи смерти, связанные с осложнениями гриппа, а в России — только случаи, обусловленные вирусной инфекцией, объяснила врач.

Кроме того, продолжила она, Росстат анализирует информацию не по конкретным причинам смерти, а по основным классам этих причин. «Болезни органов дыхания, к которым относится грипп, занимают четвертое место в списке основных причин смерти взрослого населения. В тройку "лидеров" у нас входят болезни системы кровообращения, онкологические заболевания и смерти от внешних причин», — заключила врач.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина перечислила помогающие выздороветь при гриппе и ОРВИ продукты. По ее словам, при этих болезнях полезно есть чеснок, креветки и чернику.