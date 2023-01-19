Россиянам перечислили помогающие выздороветь при гриппе продукты

Диетолог Соломатина посоветовала при ОРВИ и гриппе есть креветки, чернику и чеснок

При гриппе и ОРВИ полезно есть чеснок, креветки и чернику, посоветовала врач-диетолог Елена Соломатина. Помогающие выздороветь продукты она перечислила в беседе с News.ru.

При болезни она порекомендовала россиянам пить больше жидкости, включая чай и негорячие отвары из шиповника, есть продукты, богатые витаминами A (молочные изделия, желток яйца, сливочное масло), C (болгарский перец, черная смородина и облепиха) и D, которого много в морепродуктах и печени трески, а также нежирные бульоны. «Витамин D и цинк необходимы для нормальной деятельности иммунной и нервной системы. Много цинка содержится в морепродуктах: креветки, кто может себе позволить, можно купить устрицы», — сказала Соломатина. Также она добавила, что цинка много в говяжьей печени и тыквенных семечках.

Кроме того, по ее словам, в рацион нужно включить побольше клетчатки: овощей, фруктов, цельнозерновой хлеб, цельнозерновые крупы. Также, продолжила Соломатина, в меню должны присутствовать ягоды: клюква, брусника, черника, голубика, в том числе замороженные. «Замороженные черника и голубика еще лучше, потому что там разрывается кристаллическая решетка и антоцианы усваиваются еще лучше. Они оказывают противовоспалительное действие, так же как куркума, специи, лук и чеснок», — сказала Соломатина. В свою очередь, отвар из шелухи красного лука, сказала она, содержит кверцетин, который хорошо защищает бронхолегочную систему.

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