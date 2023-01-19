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13:28, 19 января 2023Забота о себе

Россиянам перечислили помогающие похудеть без строгих диет продукты питания

Диетолог Лушникова посоветовала есть больше рыбы и бобовых для похудения без строгих диет

Фото: CA Creative / Unsplash

Чтобы похудеть без строгих диет, надо включить в рацион определенные продукты питания, в частности, желательно есть больше рыбы и бобовых, посоветовала врач-диетолог, терапевт Ольга Лушникова. Некоторые другие помогающие сбросить вес полезные продукты она перечислила россиянам в беседе с «Российской газетой».

Лушникова сообщила, что в рационе худеющего человека обязательно должна присутствовать рыба. Этот продукт — источник полноценного белка и ценных витаминов и микроэлементов, включая йод, цинк, железо и витамин D. Включить в меню надо как жирные морские сорта рыбы (скумбрия, семга, сельдь, лосось), так и нежирную белую рыбу (треска, пикша, минтай).

Также при похудении необходимо каждый день употреблять в пищу разноцветные овощи, крупы и бобовые. Особое внимание диетолог рекомендовала обратить на богатую железом чечевицу и фасоль, в которой содержится много магния. В то же время не следует забывать об источниках полезных жиров. По словам Лушниковой, получить их можно из подсушенных орехов, семечек, авокадо и растительных масел.

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В заключение специалистка напомнила, что важное правило похудения — снизить суточную калорийность рациона. «Для того чтобы вес начал снижаться, как известно, нужно создать небольшой дефицит калорий, то есть расход должен превышать их поступление с едой», — объяснила она. Приемы пищи следует осуществлять в одно и то же время, для чего лучше составить расписание.

Ранее врач-терапевт Найгат Ариф назвала неожиданную причину избыточного веса. Спровоцировать появление лишних килограммов может хронический недосып, уверена она.

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Наталья Обрядина
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