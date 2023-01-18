Названа неожиданная причина появления избыточного веса

Терапевт Ариф назвала хронический недосып неожиданной причиной появления избыточного веса

Неожиданной причиной появления избыточного веса является хронический недосып, уверена терапевт Найгат Ариф. Об этом сообщает издание The Sun.

Ариф сообщила, что, согласно исследованиям, каждый восьмой человек спит меньше рекомендуемой суточной нормы в семь-девять часов. Поздний отход ко сну приводит не только к недостатку энергии, но и к набору лишнего веса, от которого впоследствии будет непросто избавиться. Дело в том, что недосып провоцирует повышение уровня гормона стресса, который, в свою очередь, приводит к усилению аппетита. Кроме того, по словам врача, только во время ночного отдыха организм вырабатывает гормон роста, участвующий в процессе расщепления жиров и тем самым способствующий снижению веса.

Среди способов, помогающих лучше отдохнуть ночью, Ариф назвала соблюдение режима дня, отход ко сну в одно и то же время и обязательный контроль уровня стресса. Также стоит избегать поздних ужинов и употребления кофеина, алкоголя или никотина во второй половине дня, поскольку это негативно сказывается на качестве ночного отдыха.

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