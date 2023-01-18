Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:32, 18 января 2023Забота о себе

Названа неожиданная причина появления избыточного веса

Терапевт Ариф назвала хронический недосып неожиданной причиной появления избыточного веса

Фото: Shutterstock

Неожиданной причиной появления избыточного веса является хронический недосып, уверена терапевт Найгат Ариф. Об этом сообщает издание The Sun.

Ариф сообщила, что, согласно исследованиям, каждый восьмой человек спит меньше рекомендуемой суточной нормы в семь-девять часов. Поздний отход ко сну приводит не только к недостатку энергии, но и к набору лишнего веса, от которого впоследствии будет непросто избавиться. Дело в том, что недосып провоцирует повышение уровня гормона стресса, который, в свою очередь, приводит к усилению аппетита. Кроме того, по словам врача, только во время ночного отдыха организм вырабатывает гормон роста, участвующий в процессе расщепления жиров и тем самым способствующий снижению веса.

Материалы по теме:
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019

Среди способов, помогающих лучше отдохнуть ночью, Ариф назвала соблюдение режима дня, отход ко сну в одно и то же время и обязательный контроль уровня стресса. Также стоит избегать поздних ужинов и употребления кофеина, алкоголя или никотина во второй половине дня, поскольку это негативно сказывается на качестве ночного отдыха.

Ранее врач-диетолог Майк Бол перечислил пять способов правильно набрать вес. В частности, он уверен, что для этого необходимо ставить реалистичные цели и выбирать правильные продукты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал два условия для новых переговоров по Украине
Запасы газа в Европе остались на историческом максимуме
В РВСН заявили о полном оснащении «Листвой»
Врач заявила об отсутствии шансов выжить в воде у Джека из «Титаника»
Появились кадры пожара после падения вертолета в Киевской области
На экономическом форуме в Давосе предсказали полный контроль над туристами
Бывший чемпион UFC объяснил причины ухода из промоушена
Названы самые довольные своей зарплатой россияне
В Москве школьник выпал с девятого этажа и выжил
Назван инициатор отключения России от SWIFT
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.