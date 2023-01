Диетолог перечислил пять способов правильно набрать вес

Диетолог Бол перечислил пять способов органично набрать недостающий вес

Чтобы набрать вес, необходимо ставить реалистичные цели и выбирать правильные продукты, считает врач-диетолог Майк Бол. Он обратился к людям с недостатком массы тела и перечислил пять способов набрать вес в материале для Eat This, Not That!

Бол объяснил, что о недостатке веса может свидетельствовать индекс массы тела менее 18,5. Он добавил, что зачастую эта проблема решается неверным путем: человек начинает есть высококалорийную и богатую углеводами пищу, которая может привести к избыточному весу и плохому самочувствию.

Чтобы органично набрать недостающий вес, Бол в первую очередь рекомендует выяснить причину низкого индекса массы тела. Для этого он советует обратиться к врачу, чтобы исключить возможные проблемы со здоровьем. Затем врач предлагает составить программу питания, в которой будет достаточное количество белков, жиров, углеводов и витаминов. «Здоровые жиры — это мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые содержатся в растительных маслах, авокадо, орехах, семечках и рыбе», — пояснил специалист.

По мнению Бола, важно ставить перед собой реалистичные цели и не ожидать кардинальных изменений в короткий срок. Он предупредил, что резкий набор веса — стресс для организма, который может обернуться негативными последствиями. Также он обратил внимание на важность физических упражнений, в частности, тренировок с отягощением, которые увеличивают мышечную массу.

Тем, кому трудно набрать вес только с помощью питания и тренировок, Бол посоветовал задуматься о приеме пищевых добавок. Например, он порекомендовал добавлять протеиновый порошок в смузи.

Ранее Майк Бол назвал пять указывающих на необходимость похудения признаков. По его мнению, о важности похудения говорят и повышенный холестерин в анализах, а также преддиабетное состояние и диабет.