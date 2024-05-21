Мигрант надругался над 12-летним сыном возлюбленной россиянки и попал под арест

На Урале арестован мигрант, который надругался над 12-летним сыном возлюбленной

Железнодорожный суд Екатеринбурга арестовал мигранта, который надругался над 12-летним сыном своей возлюбленной. Об этом сообщает порта «Е1» со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации в портале, мужчина жил с матерью потерпевшего. Они жили на Сортировке. Некоторое время назад подросток пожаловался матери, что ее сожитель над ним надругался. После этого женщина обратилась в полицию. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Узнав об этом, иностранец сбежал, однако, оперативники его обнаружили в одной из соседних областей.

Мужчина взят под стражу на срок до 24 июня.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре суд приговорил 34-летнего мужчину к 17,5 года колонии строгого режима за насилие над внуками возлюбленной.