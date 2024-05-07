Россиянина осудили за насилие над внуками возлюбленной

В Краснодаре суд приговорил мужчину к 17,5 года за насилие над внуками

В Краснодаре суд приговорил 34-летнего мужчину к 17 с половиной годам колонии строгого режима за насилие над внуками возлюбленной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденного признали виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он же свою вину не признал.

По версии следствия, в 2020 году подсудимый переехал из другого региона в Сочи к женщине, с которой познакомился по переписке. В результате он жил с ней, ее дочерью и внуком и внучкой. В 2023 году мужчина изнасиловал этих детей.

Ранее в Новосибирской области полицейские задержали 15-летнего подростка по подозрению в изнасиловании 8-летней девочки.