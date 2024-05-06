Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:36, 6 мая 2024Силовые структуры

В российском селе 15-летний подросток заманил 8-летнюю девочку и изнасиловал

В Новосибирской области полиция задержала подростка за изнасилование девочки

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Новосибирской области полицейские задержали 15-летнего подростка по подозрению в изнасиловании 8-летней девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Сотрудники правоохранительных органов в результате оперативно-розыскных мероприятий выяснили обстоятельства произошедшего и по приметам установили подозреваемого. Задержанный является несовершеннолетним жителем Ордынского района. Ранее он не попадался силовикам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Подросток заманил девочку в один из переулков села и надругался. Его нашли и схватили местные жители, а затем побили, уточняет «НГС».

22 апреля сообщалось, что на востоке Москвы 46-летний мужчина надругался над девушкой, его уже задержали. Таксист-частник подвозил москвичку в районе Измайлово. Во время поездки он стал домогаться ее. Потерпевшая обратилась в полицию.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ России рассекретила заявление адъютанта Гитлера. В нем говорится о плане нацистского лидера по союзу против СССР

      Россиянам назвали способы обезопасить аккаунт в Telegram

      Россиян предупредили о схеме мошенников в преддверии 9 мая

      В российском регионе взяты наркодилеры с 24 килограммами мефедрона

      Российский футбольный тренер пожаловался на размер пенсии

      Французский военный легион понес первые потери на СВО

      Уровень тревожности россиян после теракта в «Крокусе» снизился

      В России сравнили французские войска на Украине с интервентами

      Появилось видео нового российского танка с защитой против дронов

      Стало известно об ударах по энергосистеме и складу в Сумах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше