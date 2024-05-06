В российском селе 15-летний подросток заманил 8-летнюю девочку и изнасиловал

В Новосибирской области полиция задержала подростка за изнасилование девочки

В Новосибирской области полицейские задержали 15-летнего подростка по подозрению в изнасиловании 8-летней девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Сотрудники правоохранительных органов в результате оперативно-розыскных мероприятий выяснили обстоятельства произошедшего и по приметам установили подозреваемого. Задержанный является несовершеннолетним жителем Ордынского района. Ранее он не попадался силовикам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Подросток заманил девочку в один из переулков села и надругался. Его нашли и схватили местные жители, а затем побили, уточняет «НГС».

22 апреля сообщалось, что на востоке Москвы 46-летний мужчина надругался над девушкой, его уже задержали. Таксист-частник подвозил москвичку в районе Измайлово. Во время поездки он стал домогаться ее. Потерпевшая обратилась в полицию.