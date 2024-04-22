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18:55, 22 апреля 2024Силовые структуры

Таксист надругался над москвичкой во время поездки

На востоке Москвы таксист надругался над девушкой во время поездки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На востоке Москвы 46-летний мужчина надругался над девушкой, его уже задержали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 21 апреля таксист-частник подвозил москвичку в районе Измайлово. Во время поездки он стал домогаться ее. Потерпевшая обратилась в полицию.

Возбуждено дело по части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Мужчине уже предъявлено обвинение, решается вопрос об его аресте.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчина похитил свою 19-летнюю знакомую и изнасиловал ее, для страховки представившись сотрудником спецслужб.

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      Екатерина Кашурникова
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