Таксист надругался над москвичкой во время поездки

На востоке Москвы таксист надругался над девушкой во время поездки

На востоке Москвы 46-летний мужчина надругался над девушкой, его уже задержали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 21 апреля таксист-частник подвозил москвичку в районе Измайлово. Во время поездки он стал домогаться ее. Потерпевшая обратилась в полицию.

Возбуждено дело по части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Мужчине уже предъявлено обвинение, решается вопрос об его аресте.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчина похитил свою 19-летнюю знакомую и изнасиловал ее, для страховки представившись сотрудником спецслужб.

