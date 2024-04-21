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08:41, 21 апреля 2024Силовые структуры

Мужчина представился сотрудником спецслужб и изнасиловал россиянку

Мужчина похитил и изнасиловал знакомую, представившись сотрудником спецслужб

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В Санкт-Петербурге мужчина похитил свою 19-летнюю знакомую и изнасиловал ее, для страховки представившись сотрудником спецслужб. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

В полицию обратилась 19-летняя россиянка, рассказавшая пугающую историю. Она решила провести время в компании молодого человека, с которым познакомилась прошлым летом, и приехала к нему в коттедж в Ольгино.

Сначала пара вместе выпивала и употребляла запрещенные вещества. В какой-то момент молодой человек заявил, что обо всем расскажет родственникам знакомой. Он добавил, что трудится в особом отделе.

Под этим предлогом молодой человек три дня удерживал девушку и несколько раз изнасиловал ее. Он не отпускал ее домой, а за слезы и непослушание избивал. После нескольких дней плена пострадавшая оказалась в больнице с ушибами и ссадинами.

Ранее Люблинский районный суд Москвы арестовал 55-летнего мужчину, изнасиловавшего жену. Ему предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса.

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      Евгений Силаев
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