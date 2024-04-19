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16:56, 19 апреля 2024Силовые структуры

Мясновский маньяк изнасиловал жену и попал в СИЗО

В Москве арестовали мясновского маньяка за изнасилование жены

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Люблинский районный суд Москвы арестовал 55-летнего мужчину, изнасиловавшего жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь с 13 на 14 апреля обвиняемый в квартире дома на улице Перерва надругался над супругой. Они находились в бракоразводном процессе и долгое время не проживали совместно. Против мужчины возбудили дело по пункту «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее он уже был судим за серию аналогичных преступлений и расправу. Как уточняет MK.RU, речь идет о Геннадии Воронкове, известном как мясновский маньяк. В 2006 году в районе Мясново в Туле он пытался соблазнить 58-летнюю женщину, а после отказа 30 раз ударил ее ножом и отрезал голову. Спустя месяц там же он напал на 20-летнюю девушку и изнасиловал ее. Преступника задержали в 2007 году и приговорили к 12 годам лишения свободы.

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      Екатерина Кашурникова
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