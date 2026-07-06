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08:15, 7 июля 2026Спорт

Владелец «Вашингтона» рассказал о высшей цели подписания контракта с Овечкиным

Владелец «Вашингтона»: Высшая цель подписания контракта с Овечкиным — Кубок Стэнли
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Danny Wild / Imagn Images / Reuters

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал о высшей цели подписания контракта с Овечкиным. Его слова приводит сайт клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я сказал ему: "Теперь у тебя должна быть новая мотивация на "высшую цель", потому что прошлый сезон был немного "пустым". Мы не вышли в плей-офф. Почему бы не сосредоточиться на победе в Кубке Стэнли? Что может быть более великой историей?», — сказал Леонсис.

2 июля стало известно, что Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Согласно его условиям, игрок может заработать за следующий сезон до девяти миллионов долларов.

К текущему моменту Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он отстает от абсолютного рекорда Гретцки на десять голов.

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