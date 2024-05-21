Названа неожиданная причина образования камней в почках

Гастроэнтеролог Белоусов: камни в почках могут появиться после резкого похудения

Камни в почках могут появиться из-за соблюдения строгих диет и резкого похудения, предупредил гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Неожиданную причину желчнокаменной болезни он назвал Life.ru.

Белоусов объяснил, что при соблюдении строгой диеты или после резекции желудка холестерин начинает менее активно поступать из жира в кровь, что провоцирует образование камней в почках. В то же время переедание и употребление жирной и жареной пищи тоже приводит к развитию заболевания, предупредил врач.

Кроме того, по словам гастроэнтеролога, желчнокаменная болезнь часто развивается у женщин младше 40 лет. Он пояснил, что это происходит из-за особенностей гормонального фона. Врач также добавил, что риск повышается при приеме оральных контрацептивов и во время заместительной гормональной терапии. «У пациентов с ожирением или инсулинорезистентностью тоже велик риск образования камней. Они формируются из-за усиления синтеза холестерина в печени», — рассказал врач.

Специалист также отметил, что камни могут появиться при болезни Крона, заражении гельминтами, из-за длительного воспаления желчного пузыря или заболеваний двенадцатиперстной кишки.

Белоусов подчеркнул, что пациенты могут годами не знать о диагнозе, поскольку заболевание развивается практически бессимптомно. По словам врача, к тревожным сигналам относится рвота, которая не приносит облегчение, постоянная отрыжка и нарушения стула. Кроме того, пациенты часто испытывают постоянную тяжесть и боль в правом подреберье, а также жалуются на ощущение горечи во рту, усиливающиеся по утрам.

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