Опасность запивания лекарств алкоголем объяснили

Фармаколог Петров предупредил, что алкоголь снижает эффект от лекарств

Алкоголь снижает всасываемость лекарств и эффект от них, предупредил главный внештатный клинический фармаколог Минздрава РФ Владимир Петров. Опасность запивания медикаментов чем-либо, кроме воды, эксперт объяснил изданию aif.ru.

Врач призвал запивать таблетки только чистой теплой водой, поскольку так их легче проглотить. Газировка, чай, алкоголь и даже молоко не подходят для этого, так как содержащиеся в них компоненты могут вступать в реакцию с лекарствами, изменить степень их всасывания и эффект.

Также, продолжил Петров, некоторые лекарства нужно рассасывать. Если же пытаться проглотить такую таблетку без воды, то ей можно подавиться, получить спазм или даже удушье, предупредил он. «В любом случае перед приемом лекарства следует прочитать инструкцию, так как для некоторых препаратов могут быть специфические указания», — заключил врач.

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