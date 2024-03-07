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13:29, 7 марта 2024Забота о себе

Названа лучшая диета для уменьшения боли при распространенной болезни суставов

Врач Бердон: средиземноморская диета помогает уменьшить боль при артрите

Фото: Emmanuel Phaeton / Unsplash

Насыщенная противовоспалительными продуктами диета помогает уменьшить боль при артрите, полагает врач-фармацевт Марк Бердон. Его слова цитирует Daily Mirror.

Бердон уверен, что идеальным рационом питания при болезнях суставов является средиземноморская диета. По словам врача, ее ингредиенты снижают уровень воспаления в организме, что приводит к уменьшению боли при артритах. «Исследование, опубликованное в большом научном журнале в 2020 году, показало, что соблюдение средиземноморской диеты снижает вероятность усиления боли в коленях. Другое исследование показало, что такая диета помогает людям с ревматоидным артритом чувствовать себя лучше», — заявил эксперт.

Наиболее распространенными продуктами с противовоспалительными свойствами Бердон назвал живой йогурт, ферментированные продукты, овощи, фрукты, бобовые, а также жирную рыбу. Помимо этого, полезным свойством, по его словам, обладает оливковое масло первого холодного отжима.

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Бердон подчеркнул: чтобы придерживаться средиземноморской диеты необязательно отказываться от мяса и сладостей. Допустимо есть и то, и другое, но в небольших объемах и редко. Также в рацион нужно добавить больше орехов, семян, сыра и яиц.

Ранее врач ЛФК Римма Данилова рассказала, как определить проблемы со здоровьем по походке. По ее словам, неправильная работа мышц во время ходьбы негативно влияет на здоровье суставов.

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      Екатерина Улитина
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