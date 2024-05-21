В России заявили о спаде параллельного импорта автомобилей

«Автомаркетолог»: в апреле параллельный импорт автомобилей в РФ упал до 11 %

С февраля по апрель параллельный импорт легковых и легких коммерческих автомобилей в Россию пошел на спад. Об этом заявили эксперты банка «Открытие» и компании «Автомаркетолог», их цитирует РИА Новости.

Поставки автомобилей упали второй месяц подряд. В апреле на рынке зарегистрировали 147 тысяч новых автомобилей, из которых лишь 11 процентов были ввезены по параллельному импорту. В марте этот показатель составлял 15, а в феврале — 16 процентов.

«В апреле объем регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту в страну, заметно сократился. Предыдущие месяцы продавцы активно завозили автомобили, чтобы максимально удовлетворить спрос до вступления в силу новых правил, регламентирующих такой ввоз», — пояснил гендиректор компании «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Лидером в сегменте параллельного импорта стал китайский производитель Li Xiang (13 процентов от всех регистраций). После компании из КНР в топе по популярности расположены Toyota (9 процентов), BMW (8 процентов), Geely и Hyundai (по 7 процентов).

В марте 2024 года ввоз машин россиянами для личного пользования через Владивосток вырос до уровня досанкционного периода. За первый месяц весны таможенники оформили 21 тысячу автомобилей. Основными странами-поставщиками остались Япония и Южная Корея, при этом часть машин, преимущественно с двигателем объемом до двух литров, поставили из Китая.