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11:13, 3 мая 2024Экономика

Ввоз в Россию машин через Владивосток вырос до досанкционного уровня

В марте 2024 года через Владивосток ввезли 21 тысячу автомобилей

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В марте 2024 года ввоз машин россиянами для личного пользования через Владивосток вырос до уровня досанкционного периода. Об этом говорят данные Владивостокской таможни.

За первый месяц весны таможенники оформили 21 тысячу автомобилей. Основными странами-поставщиками остались Япония и Южная Корея, при этом часть машин, преимущественно, с двигателем объемом до двух литров, поставили из Китая.

Также после введения ограничений в Россию стали чаще ввозить праворульные автомобили с объемом от 1,2 до 1,6 литра. В их числе — машины таких марок, как BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi и другие.

В марте 2024 года в России зарегистрировали 157 220 новых легковых и коммерческих автомобилей, 15 процентов из них составили автомобили, которые были ввезены по параллельному импорту. В первом квартале 2023 года импорт новых легковых автомобилей в Россию резко вырос — в 2,5 раза в годовом выражении, до более 212,44 тысячи штук. Две трети (66 процентов) всех легковушек были ввезены из КНР. Самыми популярными моделями стали китайские Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro MAX, Chery Tiggo 4 Pro, Omoda C5 и Haval Jolion.

По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, отечественные производители неспособны конкурировать с ввезенными из-за рубежа автомобилями, поэтому нужно постепенно повысить утильсбор на них с текущих 300 тысяч рублей до 550 тысяч в 2024 году и почти до одного миллиона рублей — в 2029 году. «С нашей точки зрения, это целесообразно», — сказал глава автопроизводителя.

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      Вячеслав Агапов
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