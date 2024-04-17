Импорт легковушек в Россию резко вырос

«Автостат»: импорт новых легковых авто в РФ в первом квартале вырос в 2,5 раза

В первом квартале 2023 года импорт новых легковых автомобилей в Россию резко вырос — в 2,5 раза в годовом выражении, до более 212,44 тысячи штук. Об этом со ссылкой на данные «Автостата» пишет РИА Новости.

При этом две трети (66 процентов) всех легковушек были ввезены из КНР, отметил исполнительный директор компании Сергей Удалов в ходе форума FinAuto-2024. Самыми популярными импортными моделями на отечественном рынке за первые три месяца года стали китайские Geely Monjaro (6,4 тысячи штук), Chery Tiggo 7 Pro MAX (5,2 тысячи штук), Chery Tiggo 4 Pro (5 тысяч штук), Omoda C5 (2,9 тысячи штук) и Haval Jolion (2,7 тысячи штук), рассказал он.

Машин с пробегом за то же время в страну было поставлено на 21,7 процента меньше, 83,27 тысячи штук. Наибольшим спросом пользовались японские подержанные автомобили — Honda Freed (1,4 тысячи штук), Toyota Corolla (1,15 тысячи штук) и Honda Fit (1,07 тысячи штук).

На втором месте среди поставщиков новых автомобилей в Россию оказалась Киргизия (24,6 процента машин), в пятерку также вошли Казахстан (3,2 процента), Белоруссия (2,8 процента) и Армения (0,6 процента).

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов предложил повысить утильсбор для массовых автомобилей с объемом двигателя от одного до двух литров. По его словам, целесообразно постепенно увеличить его с текущих 300 тысяч рублей до 550 тысяч в 2024 году и почти до одного миллиона рублей — в 2029 году.

