Сломавший ребра россиянину в участковом пункте полицейский получил срок

В ЯНАО суд приговорил к трем годам полицейского, сломавшего ребра задержанному

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд приговорил к трем годам колонии общего режима полицейского, который сломал ребра задержанному. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что в августе 2022 года полицейский помогал коллеге доставлять жителя в участковый пункт полиции. К задержанному правоохранитель применял силу — загибал руки за спину, толкал и бил по телу. В служебном кабинете он ударил потерпевшего ногой в грудную клетку. В результате мужчине был причинен закрытый перелом ребер.

Полицейского признали виновным по статье о превышении должностных полномочий, его лишили звания старшего лейтенанта полиции.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге арестовали экс-начальника отдела по борьбе с наркотиками Кировского РУВД облцентра Владислава Соболя, который ранее был осужден на 15 лет за организацию торговли героином.