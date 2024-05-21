В России оценили вертолет Раиси

Летчик назвал вертолет Bell-212 президента Ирана «надежным, но старым»

Вертолет Bell-212 американского производства, на котором разбился президент Ирана Эбрахим Раиси, назвали старым, но надежным летательным аппаратом. Возможности машины оценили опрошенные РБК эксперты.

По словам главного редактора портала «Арсенал Отечество» Дмитрия Дрозденко, у вертолета Раиси не было радара, способного в плохую погоду обнаружить препятствие. Также он отметил, что американские санкции мешают Ирану поддерживать летную годность техники производства США. Эксперт подчеркнул, что обычно Раиси летал на модификации российского Ми-8. «Почему в этот раз был Bell — непонятно», — сказал Дрозденко.

Заслуженный пилот России Вадим Базыкин рассказал, что Bell-212 может летать в любую погоду. «Не знаю, кто принимает решение брать для перевозки первых лиц такие вертолеты, но президент всегда летает на запчастях первой категории, у него не бывает двигателей после капитального ремонта. Все должно устанавливаться новое. Иран давно научился справляться с санкциями и все делать надежно, в Иране работали наши летчики, система авиационной безопасности там великолепная», — сказал он.

Пилот допустил, что причина крушения заключается в человеческом факторе. По его словам, из-за тумана в зоне посадки пилоту Bell-212 следовало уйти вверх или вернуться обратно.

19 мая стало известно, что вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана.