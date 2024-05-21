В Армении высказались о возможности отставки Пашиняна

Правящая партия в Армении не намерена обсуждать возможность отставки Пашиняна

Правящая в Армении партия «Гражданский договор» не планирует обсуждать возможность отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна на фоне акций оппозиционного движения «Тавуш во имя родины». Об этом заявил зампредседателя партии, депутат Ваагн Алексанян, передает ТАСС.

По его словам, повестка внеочередных парламентских выборов отсутствует. Он отметил, что отказ оппозиции от мандатов не станет толчком для проведения досрочных выборов.

«Что касается заявления оппозиции о начале процесса импичмента премьер-министра, то она не сможет его начать, ну а если и начнет, то провалится. Я не представляю, зачем нам обсуждать вопрос отставки Пашиняна, в стране нет политического кризиса», — сказал Алексанян.

17 мая член правящей партии Саргис Ханданян заявил, что Пашинян не собирается уходить в отставку по требованию оппозиции.