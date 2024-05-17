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16:40, 17 мая 2024Бывший СССР

В партии Пашиняна прокомментировали требование оппозиции о его отставке

В партии Пашиняна заявили, что премьер Армении не собирается уходить в отставку

Фото: Ani Djaferian / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается уходить в отставку, как того требует оппозиция. Об этом заявил член правящей партии «Гражданский договор» Саргис Ханданян, передает ТАСС.

«На парламентских выборах 2021 года граждане Республики Армения сформировали парламент, парламент сформировал правительство, у него есть председатель. Сменить правительство в Армении можно исключительно легитимным путем, в ходе следующих парламентских выборов 2026 года», — сообщил Ханданян.

По его словам, «Гражданский договор» не может встретиться с возглавляющим протесты главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном с повесткой об отставке Пашиняна.

16 мая Галстанян заявил о необходимости сместить власть в стране, назвав подобное действие «неотложным императивом». По его словам, власти Армении, обсуждая с Азербайджаном вопрос делимитации границы, «действуют вопреки всем нормам конституции, законов, права, идентичности, морали и логики».

9 мая в Армении начались митинги против делимитации границы с Азербайджаном. Тогда на площади Республики в центре Еревана собрались тысячи человек, одним из требований которых стала отставка действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

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      Валентин Карант
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