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17:26, 16 мая 2024Бывший СССР

Армянский архиепископ призвал сместить власть в Ереване

Архиепископ Галстанян заявил о необходимости сместить власть в Армении

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил о необходимости сместить власть в стране, назвав подобное действие «неотложным императивом». Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера ночью под покровом темноты состоялось очередное заседание пресловутых комиссий по делимитации и демаркации границы, по итогам которого мы констатируем, что власти не свернули с преступного пути», — заявил архиепископ.

По его словам, власти Армении действуют вопреки всем нормам конституции, законов, права, идентичности, морали и логики и необходимо не бороться с последствиями, а устранять причины. «Есть только одна причина, и она находится в Ереване. И теперь стало неотложным императивом смещение этой власти со всеми ее беззакониями и начало новой жизни в нашей стране», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Ереван достигли исторического результата в процессе делимитации государственной границы. Он отметил, что очень позитивно воспринимает развитие процесса делимитации.

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      Валентин Карант
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