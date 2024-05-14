Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:05, 14 мая 2024Бывший СССР

Азербайджан и Армения приняли историческое решение

Байрамов: Баку и Ереван достигли исторического результата в процессе делимитации
Джейхун Байрамов

Джейхун Байрамов. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Баку и Ереван достигли исторического результата в процессе делимитации государственной границы. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает ТАСС.

Байрамов отметил, что очень позитивно воспринимает развитие процесса делимитации. По его мнению, главное, что результат был достигнут путем прямых переговоров между Арменией и Азербайджаном.

«Впервые за 30 лет мы достигли решения столь серьезного вопроса за столом переговоров», — отметил представитель Баку.

Материалы по теме:
Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек
Третья КарабахскаяАзербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек
28 сентября 2020
Армения заключила мир с Азербайджаном и потеряла территории в Нагорном Карабахе В Ереване начались беспорядки. В зону конфликта вводят российских миротворцев
Армения заключила мир с Азербайджаном и потеряла территории в Нагорном КарабахеВ Ереване начались беспорядки. В зону конфликта вводят российских миротворцев
10 ноября 2020
«Нужна была большая кровь» Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
«Нужна была большая кровь»Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
22 ноября 2021
«Никакого сочувствия, одна злоба» Российские ветераны карабахской войны — о погибших товарищах и непримиримых врагах
«Никакого сочувствия, одна злоба»Российские ветераны карабахской войны — о погибших товарищах и непримиримых врагах
18 декабря 2021

10 мая в Алма-Ате в Казахстане прошли переговоры Армении и Азербайджана по мирному соглашению. Встреча глав МИД республик Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова продлилась более четырех часов. После этого представители Еревана и Баку договорились продолжить переговоры по вопросам, по которым остались разногласия.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности обыска в подмосковном коттедже кадровика Минобороны

      Предотвращена новая атака ВСУ на Россию

      Директор ФСО России прибыл в Совет Федерации

      Найдено сбывшееся пророчество Жириновского о новом правительстве России

      Куклачев впервые вышел на связь после операции на сердце

      Полковник рассказал об окружении войск ВСУ на одном направлении

      В Минфине захотели помочь малоимущим россиянам

      Дача главного кадровика Минобороны попала на видео

      Женщины устроили драку на борту самолета и нарвались на полумиллионный штраф

      В ЛНР заочно осудили лейтенанта ВСУ за приказ обстрелять квартал из миномета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше