Азербайджан и Армения приняли историческое решение

Байрамов: Баку и Ереван достигли исторического результата в процессе делимитации

Баку и Ереван достигли исторического результата в процессе делимитации государственной границы. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает ТАСС.

Байрамов отметил, что очень позитивно воспринимает развитие процесса делимитации. По его мнению, главное, что результат был достигнут путем прямых переговоров между Арменией и Азербайджаном.

«Впервые за 30 лет мы достигли решения столь серьезного вопроса за столом переговоров», — отметил представитель Баку.

10 мая в Алма-Ате в Казахстане прошли переговоры Армении и Азербайджана по мирному соглашению. Встреча глав МИД республик Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова продлилась более четырех часов. После этого представители Еревана и Баку договорились продолжить переговоры по вопросам, по которым остались разногласия.