Армения и Азербайджан продолжат переговоры по мирному соглашению

Армения и Азербайджан договорились продолжить переговоры по мирному соглашению

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов договорились продолжить переговоры по вопросам мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства.

Министры поприветствовали прогресс в делимитации границы, а также соглашения, достигнутые в этом направлении. Отмечается, что Мирзоян и Байрамов договорились продолжить переговоры по вопросам, по которым еще есть разногласия.

Первый раунд переговоров Армении и Азербайджана состоялся 10 мая в Алма-Ате. Встреча продолжалась более четырех часов. Переговоры прошли на фоне протестов в Армении против начавшегося в Тавушской области страны процесса делимитации границы с Азербайджаном.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирный договор между республикой и Азербайджаном может быть заключен до ноября. Он также выразил надежду на то, что на встрече глав МИД двух стран в Алма-Ате будет зафиксирован прогресс в мирном урегулировании конфликта.