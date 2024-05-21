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10:54, 21 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о страхе ВСУ из-за сдачи Харькова ради мира с Россией

Economist: в ВСУ боятся сдачи Харькова ради мира с Россией

Фото: Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) боятся сдачи Харькова для установления мира с Россией. Об этом пишет журнал Economist.

«Распространяются теории заговора о том, что политики в Киеве или Вашингтоне, возможно, предают Харьков забвению в преддверии ужасного мирного соглашения», — говорится в материале.

Как отмечается, многие военные ВСУ недовольны быстрым продвижением российских сил в Харьковской области. Некоторые украинские бойцы также критикуют Запад за задержку предоставления помощи, сообщает журнал.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский подтвердил переброску резервов с других направлений под Харьков. Он связал успехи российских сил на харьковском направлении с нехваткой средств противовоздушной обороны у ВСУ и в очередной раз обвинил страны Запада с затягиванием решения по передаче систем Киеву.

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      Кристина Есикова
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