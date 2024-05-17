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11:45, 17 мая 2024Бывший СССР

Зеленский подтвердил переброску под Харьков резервов с других направлений

Зеленский: ВСУ под Харьковом усилили батальонами с других направлений
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели переброску под Харьков батальонов с других направлений. Информацию об этом подтвердил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Сейчас мы усилили несколько направлений отдельными батальонами — то, что можно было забрать где-то из резерва и с некоторых [других] направлений», — сообщил украинский лидер, комментируя ситуацию в Харьковской области.

Зеленский связал успехи российских военных на харьковском направлении с нехваткой средств противовоздушной обороны (ПВО) у ВСУ. Он также в очередной раз обвинил страны Запада с затягиванием решения по передаче ПВО Киеву.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина может потерять контроль над Харьковом. Такое развитие событий президент республики допустил в случае, если страна не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.

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      Екатерина Грищенко
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