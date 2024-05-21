Дрон ВСУ взорвался на территории российского предприятия

Украинский беспилотник взорвался на территории предприятия под Белгородом

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, дрон-камикадзе упал на территории одного из сельскохозяйственных предприятий и взорвался.

В результате детонации боеприпаса воспламенились емкости с топливом. Помимо этого, повреждения получили складские помещения и ангары. Пострадавших нет. Начавшийся после атаки пожар был ликвидирован.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, 20 мая на территории Белгородской области взорвался еще один украинский беспилотник. Под удар попало село Красное Шебекинского района. Никто из жителей не пострадал.