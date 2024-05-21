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10:45, 21 мая 2024Россия

Дрон ВСУ взорвался на территории российского предприятия

Украинский беспилотник взорвался на территории предприятия под Белгородом

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, дрон-камикадзе упал на территории одного из сельскохозяйственных предприятий и взорвался.

В результате детонации боеприпаса воспламенились емкости с топливом. Помимо этого, повреждения получили складские помещения и ангары. Пострадавших нет. Начавшийся после атаки пожар был ликвидирован.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, 20 мая на территории Белгородской области взорвался еще один украинский беспилотник. Под удар попало село Красное Шебекинского района. Никто из жителей не пострадал.

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      Алан Босиков
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